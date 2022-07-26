الأهلي يحسم صفقة نجم إنبي

تمكن النادي الأهلي من إبرام عقد مع نجم فريق إنبي لتقوية صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تعاقد الأهلي مع مصطفى شلبي، لاعب فريق إنبي، في الموسم الجديد.

وأضاف ياسين في تصريحات إذاعية “شلبي وقع عقودًا مع المارد الأحمر بعد الاتفاق معه على كل شيء”.

وتابع “تمكن الأهلي من إقناع اللاعب بارتداء قميصه في الموسم الجديد وحصل بالفعل على توقيعه، لكنه يجمد التفاوض في الوقت الحالي”.

وتابع “قرار الأهلي تجميد المفاوضات في هذا الوقت، بسبب التركيز على المنافسة على لقب الدوري، ورغبته في فتح مفاوضات مع الفريق النفطي نهاية الموسم الجاري”.

وختم “الأهلي أيضا ينتظر عرض اللاعب على المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس ليحسم موقفه”.

من جانبه يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة فريق المقاصة في بطولة الدوري غدا الأربعاء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة.