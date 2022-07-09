الأهلي يحسم مصير بدر بانون بعد فشل انضمامه لقطر القطري

حمام بدر

قرر مديرو النادي الأهلي مصير اللاعب الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق، بعد رفض العرض الذي قدمه النادي القطري لتولي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت مصادر داخل الأهلي إلى أن بدر بانون سيواصل تدريباته مع المارد الأحمر بشكل طبيعي لحين وصول عرض جديد للاعب.

حسم المسؤولون عن النادي الأهلي موقفهم من بيع النجم المالي عليو ديانج لاعب كرة القدم الأول بالنادي إلى نادي النصر بعد عرض النادي السعودي تولي خدمات المالية الدولية في ميركاتو دي سمر.

استقرت إدارة القلعة الحمراء على رفض رحيل النجم المالي أليو ديانج لنادي النصر السعودي، بناءً على رغبة اللاعب.

يطمح أليو ديانج في امتلاك خبرة احترافية في أوروبا، وهو ما لم يعترض عليه الأهلي، طالما أن العرض القوي يناسب اللاعب والنادي.