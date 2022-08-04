الأهلي يحسم مصير ريكاردو سواريش النهائي

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، عن موقف الأهلي من رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالقلعة الحمراء، بعد النتائج السيئة لفريق القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضت رفضا قاطعا رحيل المدرب البرتغالي في الساعات الماضية، في سياق تراجع النتائج وخسارة لقب كأس مصر وضياع نقاط في المباراة. نهائي. الدوري العام.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تعتقد أن التعاقد مع سواريش لبناء مشروع كبير مع الفريق الأحمر، أكد أن الخواجة تولى القيادة الفنية لعملاق القاهرة في حالة سيئة بسبب حالة الإجهاد والإصابات التي أصابت معظم اللاعبين. .

كشف الصحفي أحمد شوبرت، عن مصير البرتغالي ريكاردو سواريز، بعد التعادل الأخير ضد فاركو كلوب.

وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية “المجهول الكبير يبقى حول مصير البرتغالي ريكاردو سواريس مع الأهلي بعد نهاية الموسم .. هل سيكون مستهلكًا

وهو ما أعتقد أنه صعب للغاية، لكن كل شيء ممكن في الأيام القليلة المقبلة.