الأهلي يحسم موقفه النهائي اليوم من المشاركة في كأس مصر

وينتظر الأهلي رد اتحاد الكرة على طلب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم الفيديو في مباراته أمام فاركو لحسم موقفه من المشاركة في كأس مصر.

وبحسب تقارير صحفية، هناك اتجاه داخل القلعة الحمراء لخوض المباراة، بعد خروج عصام عبد الفتاح من منصبه، وتعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ رئيسا للجنة الحكام.

أصدر مجلس إدارة الأهلي عدة قرارات، في بيان رسمي، صدر عقب المباراة ضد فاركو، على النحو التالي

طالبوا بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها.

طالبوا بإيقاف الحكم من “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابات.

في حال قرر الأهلي عدم المشاركة في بطولة كأس مصر، وانسحب من البطولة، سيتم تغريمه 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

في حال قرر الأهلي عدم لعب مباراة كأس السوبر المقررة في 28 أكتوبر المقبل ضد الزمالك في العاصمة الإماراتية أبوظبي، سيتم تغريمهم 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى منع الفريق المعتزل من المشاركة في السوبر. مباراة الكأس. مرتين علي التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 62 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويبقى الزمالك في صدارة جدول الدوري برصيد 72 نقطة.