الأهلي يحسم موقفه من رحيل عمرو السولية

حسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفه النهائي بشأن رحيل نجم كرة القدم الدولي للمنتخب الأول عمرو السولية بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عددًا كبيرًا من العروض الأجنبية.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الأولى من يوم السبت، أن عمرو السولية اتصل بالفعل بمسؤولي الأهلي وأخبرهم عن العرض المقدم له، لكن الإدارة الحمراء رفضت بشكل قاطع الاستقالة. . لاستمرارها في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ترى أن عمرو السولية هو حصر الركائز والعناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر طوال المواسم الماضية، الأمر الذي من أجله رفض بشكل قاطع قرار رحيل عملاق القاهرة. إضافة إلى قلة اللاعبين في الفريق في هذا المركز.

وتنتظر الجماهير المصرية المباراة التي ستشهد مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، مقابل نظيره من نادي مصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق، في منافسات كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتنطلق مباراة الأهلي أمام الفيومي يوم غد الأحد 14 أغسطس في تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 900 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن مباريات اليوم السادس عشر من نسخة 2022/2022 من كأس مصر.