الأهلي يحسم موقفه من عودة الثنائي المعار

الاهلي

قرر النادي الأهلي موقفه من إعادة خدمات الثنائي الكروي الأول، على سبيل الإعارة إلى نظيره نادي سموحة، خلال الفترة المقبلة.

وقرر النادي الأهلي استمرار أحمد رمضان بيكهام في إعارته لنادي سموحة أو أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يرفض عودة بيكهام، حيث إن وجوده إلى جانب محمد هاني وكريم فؤاد والعودة المرتقبة لأكرم توفيق لن يكون في مصلحتهم أو مفيد للنادي.

فيما يريد النادي الأهلي إعادة خدمات محمد شكري، الجانب المعار من الفريق، إلى نادي سموحة، بعد المستوى الجيد الذي أظهره، ليكون بديلا عن علي معلول.

ويواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره سموحة، الأربعاء المقبل، في الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد انتصر على حساب بيراميدز، أمس الأحد، في ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية، بهدفين مقابل هدف واحد.