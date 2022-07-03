الأهلي يحصل على توقيع مسمار منتخب الجزائر

تمكن النادي الأهلي القطري من التعاقد مع المنتخب الجزائري لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن نادي الأهلي القطري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعاقده مع اللاعب الجزائري الدولي سفيان هاني لاعب الفريق الأول لنادي الغرافة السابق.

رحل سفيان هاني عن الفريق الأول لنادي الغرافة لكرة القدم في نهاية الموسم الماضي من دوري نجوم قطر 2022-2022.

أمضت سفيان هاني، لاعبة المنتخب الجزائري، 3 مواسم في الفريق الكروي الأول لنادي الغرافة القطري، حيث انضمت إلى صفوفهم في سمر ميركاتو 2022 قادمة من نادي سبارتاك موسكو الروسي.

مع الغرافة قدم هاني 88 مباراة في مختلف البطولات للمنتخب القطري سجل خلالها 34 هدفا وصنع 29 هدفا.