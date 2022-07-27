الأهلي يحقق فوزًا شاقًا على حساب مصر المقاصة في الدوري

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بفوز صعب على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف.

وتغلب الأهلي على مصر المقاصة بهدف نظيف سجله أليو ديانج في الدقيقة 23 من المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر بإخلاء بطولة الدوري المصري، حيث تقدم الأحمر بهدف نظيف عن طريق لاعبه أليو ديانج.

نجح عليو ديانج في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 23، بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الأهلي بسلسلة من التمريرات المتدرجة ذهابًا وإيابًا، والتي أنهىها أحمد عبد القادر بتمريرة وضعتها. فوق الكرة لزميله أليو ديانج على حافة منطقة الجزاء، الذي سدد تسديدة منخفضة قوية سكت الشباك على الجانب الأيسر من المرمى.

مع بداية الشوط الثاني، حل البرتغالي ريكاردو سواريس مكان محمد الشناوي حارس الفريق، بسبب إصابته، ودخل علي لطفي مكانه.

وشهد الشوط الثاني سيطرة الأهلي، لكن دون خطورة على تصفية المرمى المصري، وسجل الفيومي هدفا في الدقيقة 89، قبل أن يلغيه الحكم بعد عودته للفأرة للتسلل، فتنتهي المباراة بـ. ال. فيكتوريا دل الاهلي بهدف نظيف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وخاض الأهلي 25 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

فيما ركد ميزان مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.