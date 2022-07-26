الأهلي يدرس مقاضاة مجدي عبد الغني.. تعرف على السبب

يعتزم مسؤولو النادي الأهلي مقاضاة مجدي عبد الغني نجم الفريق السابق، بعد هجومها المستمر على إدارة النادي.

أكدت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي يدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجدي عبد الغني بسبب اتهامات من مختلف مسؤولي النادي واستمرار هجومها على الإدارة في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إلى أن مسئولي النادي قرروا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق النادي، بعد أن تجاوز عبد الغني الخطوط الحمراء أمام النادي في الأيام الماضية من خلال برنامجه المقدم على إحدى القنوات الفضائية.

وكرر مجدي عبد الغني الهجوم على مسؤولي النادي الأهلي في الفترة الماضية، وكذلك إيواء العديد من الشخصيات التي تهاجم الأهلي ومسؤوليه ولاعبيه.

من ناحية أخرى، يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة فريق مصر المقاصة، غدا الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.