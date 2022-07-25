الأهلي يدعم عبد الحفيظ رغم حذف تصريحاته من منصات النادي

أراد النادي الأهلي دعم سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد أزمة نهائي كأس مصر الأخيرة.

ونشر النادي الأهلي صورة سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعما له.

وكان النادي الأهلي، قد حذف جميع تصريحات السيد عبد الحفيظ، من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، والتي تحدث فيها عن أزمة نهائي كأس مصر.

رفض سيد عبد الحفيظ التواجد بقاعة شرف لاعبي الزمالك في نهائي كأس مصر، ورفض مصافحة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وتصاعدت الأمور بين الجانبين حتى أدلى سيد عبد الحفيظ بتصريح وبرر موقفه بعدم التواجد في صالة الشرف خلال نهائي كأس مصر بعد أن خسر الأهلي هدفين مقابل هدف واحد أمام الزمالك.