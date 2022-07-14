الأهلي يرد ساخرا على اتهامه بخطف لاعب الاتحاد السعودي “صورة”

ورد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في الأيام الأخيرة على الشائعات التي انتشرت حول وجوده بتركيز المحجر المصري، مواليد 2003، لتأمين توقيع نور الدين البحر المحترف في مصر. صفوف اتحاد جدة السعودي.

الأهلي يسخر من اتهامه بمحاولة التعاقد مع لاعب لاتحاد جدة

انتشرت شائعات في الساعات الماضية عن هروب نور الدين البحر من معسكر المنتخب المصري بسبب ضغوط مسؤول الأهلي عليه. للتعاقد معه.

ونشر أمير توفيق عبر حسابه في يومياته على تويتر صورة لأحد المصايف “مخيم الساحل الشمالي”.

وختم رسالته “الله يوفقك من شائعاتك”، في إشارة منه إلى نفي كل ما تم تداوله مؤخرًا عن وجوده في معسكر الشباب للحصول على توقيع بعض اللاعبين.

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نور الدين البحر

نفى مسؤولو فريق الشباب ما تردد عن هروب نور الدين البحر من معسكر فريق الشباب بسبب ضغط الأهلي عليه.

وأكد مسئولو المنتخب المصري أن اللاعب ترك حسابات الجهاز الفني في 7 يوليو وتوجه إلى إنجلترا للانضمام إلى تركيز فريقه.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره بيراميدز السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في منافسات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.