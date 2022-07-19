الأهلي يرد على محامي السعيد بخصوص إيقاف الحجز على أرصدته

رد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، على الأنباء المتداولة حول تعليق إجراءات المحكمة الرياضية الدولية لحجز أصول لاعب الفريق عبدالله السعيد، في الخلاف القانوني بين اللاعب و. الاحمر. قلعة.

وأكد عثمان أن المحكمة الرياضية رفضت طلب عبدالله السعيد ومحاميه بوقف إجراءات النادي الأهلي بحجز أرصدة اللاعب البنكية، وشدد على استمرار الإجراءات كالمعتاد وفق حكم التحكيم و. مركز التوفيق. غرامة اللاعب 2 مليون دولار.

وكان الأهلي قد حصل على حكم من مركز التحكيم والتوفيق المصري بتغريم اللاعب 2 مليون دولار لخرقه العقد المبرم مع الأهلي بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي السعودي في جدة لعدم اللعب في مصر. لأي نادٍ غير الجني الأحمر.

وتابع تصريحاته “المحكمة الدولية للرياضة أكدت أن حكم التوفيق والتحكيم والإجراءات المنبثقة عنه والتي لجأ إليها الأهلي، شأن داخلي لا علاقة له به”.

من جانبه نفى هاني زهران محامي عبد الله السعيد ما تردد عن رفض طلب السعيد بوقف إجراءات الحجز على أصوله، مشيرًا إلى أن الخطاب الأخير بهذا الشأن أرسل بتاريخ 5 يوليو / تموز.

وأكد أنهم ينتظرون قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية في 25 أغسطس برفع الحظر عن أصول السعيد.