الأهلي يرد على مرتضى منصور ويُكذب الحسم في قضية نادي القرن

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، صحة الأخبار الواردة بشأن الحفاظ على قضية النادي الأهلي، والتي رفعتها ضد علم نادي القرن.

وأشارت الأنباء إلى أن قضية لافتة نادي القرن المرفوعة ضد الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لم يتم حفظها بسبب تعدي الأخير على علامة ريد جينيس التجارية كما أكد البعض.

وأكد أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء منذ رقم 4016 بتاريخ 12 أ. جيم جلبت الموارد الاقتصادية.

وأكد أن القضية تابعة للمحكمة الاقتصادية وهناك جلسة محددة للنظر فيها بتاريخ 7-9-202

ويهدد نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بتوقيع عقوبة من المحكمة الاقتصادية تتراوح بين 50-60 مليون جنيه لصالح النادي الأهلي.

وحددت المحكمة الاقتصادية في 7 سبتمبر / أيلول، نظر الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الزمالك لإزالة الملصق.

الأهلي انتصر على المستقبل في الدوري العام

الأهلي يفوز على فريق المستقبل بأربعة أهداف دون رد على ملعب الأهلي وي السلام، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري العام.

وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة في الدقيقة 23 وعلي معلول في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما سجل الهدف الرابع أحمد عبد القادر.