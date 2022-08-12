الأهلي يرفض الدخول في صفقات تبادلية مع سيراميكا

الاهلي

رفضت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدخول في اتفاقيات متبادلة لتوظيف شادي حسين، اللاعب الأول لفريق سيراميكا كليوباترا الكروي.

حيث أوضح المنفذ، محمد شبانة، أن إدارة سيراميكا كليوباترا تواصلت مع نظيره في الأهلي، من أجل طلب خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول، مقابل بيع القلعة الحمراء من قبل. شادي حسين في الموسم الجديد.

وأشار محمد شبانة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إلى أن اللاعب يريد الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، ويرفض عروض الزمالك وبيراميدز التي قدموها. للسيراميك. تشترط الإدارة صفقة متبادلة للحصول على أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة لمدة موسمين ومبلغ مالي.

وأكد أن إدارة النادي الأهلي لديها تحفظات على طلبات سيراميكا كليوباترا، حيث أرادت إغلاق الصفقة دون أي مقايضات أو انتظار قرار مدرب الفريق.

طلب سواريش رؤية أحمد ياسر ريان في التدريبات خلال الفترة الحالية للحكم على مستواه النهائي، سواء بالبقاء أو منحه فرصة في مكان آخر.