الأهلي يستعيد الثنائي المصاب أمام الاتحاد السكتدري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم دفعة قوية في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بتعافي أحد اللاعبين المصابين قبل المباراة القادمة أمام نادي الاتحاد الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز. مسابقات

أعطى فريق الأهلي الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة الضوء الأخضر لعودة الثنائي حمدي فتحي وكريم فؤاد إلى تدريب جماعي، ليعلنوا استعدادهم للمشاركة مع المارد الأحمر ضد اتحاد الإسكندرية، حيث قرار خوض المباراة كان بسبب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

يبدأ موعد مباراة الأهلي والاتحاد، اليوم الأحد، 7 أغسطس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ المباراة بين الجني الأحمر وزعيم الحفرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي واتحاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري.

موقف الفريقين قبل مواجهة الأحد

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة من 27 مباراة بفارق 10 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 267 مباراة هذا الموسم وفاز في 16 مباراة وخسر 3 وتعادل 8 مرات.

ويحتل اتحاد الإسكندرية المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.