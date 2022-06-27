الأهلي يستعيد ثنائي ناري قبل مواجهة سموحة بالدوري الممتاز

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة المدرب المؤقت سامي قماس دفعة قوية قبل مواجهة نظيره نادي سموحة الإسكندرية بقيادة عبد الحميد بسيوني في الدوري المصري الممتاز.

ويعوض النادي الأهلي عن جهود الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم في مباراتهما القادمة أمام نادي سموحة الإسكندرية في مباريات الدوري الممتاز، بعد أن غاب عنهما آخر مباريات ريد جيني للبطولة. الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

تمكن فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم من فسخ عقده مع بيراميدز، في كأس مصر، بعد فوزه مساء الأحد الماضي، في ربع نهائي البطولة المحلية، بهدفين قبل هدف. .

ويواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز يوم 29 يونيو الجاري.

وتقام مباراة الأهلي مع سموحة في تمام الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة.