الأهلي يستعيد جهود مدافعه قبل مواجهة فاركو

تم التأكيد على استعداد مدافع فريق الأهلي الأول للمشاركة في مباراة فاركو القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل الأهلي نظيره فاركو، في مباريات اليوم الثامن والعشرين من مسابقة الدوري، الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء.

تعافى محمد عبد المنعم من إصابة العضلة المقربة التي تعرض لها في مباراة الجونة في الجولة 26 من الدوري.

قام عبد المنعم بتنظيم تدريب فريق الأهلي بشكل طبيعي وكان جاهزًا للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

عبد المنعم ينتظر موقف الجهاز التدريبي بقيادة ريكاردو سواريز بشأن مشاركته أم لا ضد فاركو.

وغاب مدافع الأهلي عن المباراتين بين غرفة المقاصة المصرية والمقاولين العرب بسبب الإصابة.

والجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق 11 نقطة عن صدارة الدوري.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة.