الأهلي يستعيد جهود مدافعه قبل مواجهة فيوتشر

وسيعود ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلى تشكيلة فريقه للمباراة المقبلة أمام فيوتشر الثلاثاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.

تعرض ياسر إبراهيم لإصابة طفيفة في عضلاته الأمامية خلال مباراته أمام بتروجيت في كأس مصر، وفضل الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريز استبعاده من قائمة مباريات الجونة خوفا من تفاقم الإصابة.

أعلن الطاقم الطبي للنادي الأهلي، تعافي ياسر إبراهيم من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الجونة، والتي تسببت في تغيبه عن مباراة الفريق الساحلي، وجاهزيته للمشاركة في مباراة المستقبل المقبلة.

ويحتاج الأهلي إلى جهود ياسر إبراهيم في مبارياتهم المقبلة، خاصة أنهم يواجهون تحديات قوية أمام فيوتشر وبيراميدز في الدوري، ثم أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الزمالك صدارة الجدول برصيد 51 نقطة.