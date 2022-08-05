الأهلي يستعيد جهود مهاجمه قبل مباراة الاتحاد السكندري

الاهلي

استعاد أول فريق كرة قدم جهد مهاجمه قبل مباراة الاتحاد الإسكندرية القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد من الإسكندرية مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح محسن لاعب الفريق في تدريبات المجموعة التي أقيمت الليلة على استاد التدريس، استعدادًا لمباراة الاتحاد بالإسكندرية.

تعافى صلاح من شد عضلي في الظهر أصيب به خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب

صعد البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، 9 صغار، لاستكمال مباريات الدوري.

وقررت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماع الخميس خوض باقي مباريات الدوري مع اللاعبين الشباب.

حضر تدريب الأهلي، اليوم الجمعة، مجموعة من اللاعبين الشباب الذين جاءوا من قطاع الشباب وهم

محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ومحمد شرقية وميدو نبيل.

كما شارك الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري فيما أجرى زياد وطارق تدريبات مضيافة.