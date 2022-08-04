الأهلي يستعيد جهود نجميه امام الإتحاد

وانتهت مباراة الأهلي وفاركو، التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام، بالتعادل السلبي.

سيعوض الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، في مباراته المقبلة، جهود كريم فؤاد وحمدي فتحي، بعد انتهاء الإيقاف بسبب تراكم الحجوزات، مما جعلهما يغيبان عن مباراة فاركو أمس.

كما يغيب الفريق عن جهد علي معلول بعد إصابته بألم في عضلة المفاصل في مباراة أمس.

سيبدأ الفريق الأحمر الاستعداد لمباراة الاتحاد، الأحد المقبل، 7 أغسطس، الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات نفس البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الاتحاد الإسكندرية المرتبة العاشرة برصيد 33 نقطة.