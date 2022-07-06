الأهلي يستعيد مدافعه أمام فيوتشر في الدوري المصري

جدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس جهود اللاعب محمد عبد المنعم مدافع العبقري الأحمر في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل في منافسات الدوري المصري الممتاز.

غاب محمد عبد المنعم عن مباراة أمس بين الأهلي ونظيره نادي الجونة، والتي انتهت بالتعادل بعد الإيقاف بعد تلقيه إنذارًا ثالثًا في مباراة سموحة، والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبعد نتيجة مباراة الأمس، ارتفع رصيد الأهلي إلى 45، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز المصري، فيما رفع الجونة رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.

تنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الاثنين 12 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت كوريا في إطار مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي و السلام”.

ويستمر غياب الخمسة أكرم توفيق وعمار حمدي وميشيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد عن فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل بسبب الإصابة.