الأهلي يستقر بشكل نهائي على الإطاحة بهذا الثنائي الأجنبي

قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التخلي عن الثنائي الموزمبيقي لويس ميكيسوني والمغربي بدر بانون، لاعبي فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي قررت بشكل نهائي الاستغناء عن الثنائي الأجنبي، فيما انتظر مسئولو الجني الأحمر وصول المدرب الجديد، ثم قدموا له مع اللاعبين لإعطاء الضوء الأخضر وسيوافقون على سيارتك. أوراق الخروج.

مؤخرا، تلقى لويس ميتشيسوني عرضا من نادي سيمبا التنزاني بالعودة إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، فيما ناقش الدولي المغربي بدر بانون الانتقال إلى قطر بعد أن قدم الأخير عرضًا رسميًا للأهلي مقابل 3 ملايين دولار. يحصل اللاعب على 1.5 مليون دولار في الموسم لمدة 3 مواسم.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمباراة القادمة مع نظيره نادي سموحة الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة سموحة أمام الأهلي، اليوم الأربعاء، 29 يونيو، الساعة التاسعة والنصف مساءًا والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، في إطار مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الممتاز.