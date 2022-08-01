الأهلي يستقر على إعارة كهربا لدفع غرامة الزمالك

وقرر النادي الأهلي إقراض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، لتوفير السيولة المالية لدفع الغرامة المستحقة للاعب والبالغة 2 مليون دولار.

واتفق الأهلي مع الكهرباء على تمديد عقده لموسم إضافي مع الأهلي وإعارته لأحد الأندية الأجنبية الموسم المقبل.

ورفع نادي الزمالك دعوى قضائية ضد كهربا عقب رحيله المفاجئ عن الفريق. قررت المحكمة الرياضية الدولية فرض غرامة قدرها 2 مليون دولار على كهربا، ثم قررت إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر لعدم دفع الغرامة التي تزيد قيمتها بنسبة 5٪ من تاريخ توقيع العقوبة حتى تاريخه. من دفعتك.

أنهى كهربا فترة احترافه لمدة ستة أشهر في نادي هاتايسبور التركي

ويخضع حاليا لبرنامج تدريبي مكثف لفقدان الوزن واستعادة لياقته تحت إشراف إسلام جمال مخطط الأحمال السابق لنادي المريخ السوداني.