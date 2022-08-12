الأهلي يستقر على تجديد عقد حسين الشحات في هذا الموعد

قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفه النهائي من تجديد أو عدم تجديد عقد الدولي حسين الشحات جناح فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

انضم حسين الشحات لصفوف النادي الأهلي من مدينة العين الإماراتية خلال الميركاتو الشتوي 2022 لمدة 4 مواسم ونصف، حيث سينتهي عقده مع المارد الأحمر في 2023 المقبل / موسم 2024.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن إدارة الأهلي قررت بشكل نهائي تجديد عقد حسين الشحات لفترة جديدة، خاصة أنه لم يبق سوى موسم واحد مع المارد الأحمر، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية. . عملاق القاهرة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ستوقع عقدا جديدا مع حسين الشحات، عقب عودته من إصابة في غضروف الركبة وجراحة ناجحة في الأسابيع الأخيرة في قطر.

وفي سياق متصل، قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن النادي الأهلي بصدد الحصول على توقيع الدولي التونسي فراس بلعربي، نجم فريق كرة القدم الأول لنادي عجمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضاً بقيمة 2.5 مليون دولار لإتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء، مع مزيد من الدعم المالي من مدير شركة كرة القدم العملاقة في القاهرة ياسين منصور، الذي يتمنى بشدة إتمام الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة. سنوات. أيام.