الأهلي يستهدف التعاقد مع موهوب إنبي

ويتطلع مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات عالية الجودة، استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب المصدر الإعلامي عمر ربيع ياسين، بدأ النادي الأهلي التفاوض مع إدارة نادي إنبي، لتوظيف مصطفى شلبي، أول لاعب في فريق كرة القدم، خلال السوق الصيفي الحالي.

وقال ياسين في تصريحات إذاعية إن الإدارة الحمراء بدأت في فتح محادثات مع إدارة إنبي لمعرفة التعويضات المالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد مديرا الناديين جلسة في الفترات المقبلة، من أجل حسم الصفقة، بعد أن استقبل اللاعب حضوره عند اللمس.

وأكد أن المفاوضات بين الناديين كانت شفهية في الفترة الأخيرة من خلال المسؤولين، مؤكدا أن شلبي ستكون أول اتفاق للقلعة الحمراء.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصطفى شلبي يريد الذهاب إلى النادي الأهلي، ولديه صفقة مع ريد جيني ووقع العقود الأولية ووافق على جميع بنود عقده.

ويواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره من الإسكندرية في تمام الساعة 900 مساءً في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.