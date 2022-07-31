الأهلي يستهدف خطف صفقة الزمالك المنتظرة

تلقى مسؤولو النادي الأهلي عرضا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع المغربي مهدي مبارك لاعب الفتح المغربي.

وبعد الأيام القليلة الماضية، شهد ارتباط اللاعب بعدة أندية مغربية وأجنبية، أبرزها نادي الرجاء والوداد من المغرب والزمالك من مصر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه رغم دخول الزمالك دورًا قويًا في صفقة مهدي مبارك، بعد التفاوض مع الفتح في الأيام الأخيرة، للحصول على خدمات اللاعب.

إلا أن الأهلي بدأ يفكر في التعاقد مع اللاعب الذي يعتبر أحد النجوم المحوريين في الدوري المغربي.

يعتبر مبارك من قبل الكثيرين من أبرز المواهب في كرة القدم المغربية اليوم، حيث لفت انتباه العملاقين المغربيين، الرجاء والوداد، إلى جانب الزمالك وأندية خليجية أخرى.

رغبة الأهلي في ضم اللاعب تأتي لدعم خط الوسط، حيث يعاني المارد الأحمر من الغياب المستمر بسبب الإصابة أو الإيقاف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لاعب الوسط المالي عليو ديانج مرشح لمغادرة الأهلي هذا الصيف بسبب الاحتراف الأجنبي.

يبحث مسؤولو القلعة الحمراء حاليًا في فكرة ضم اللاعب والمفاوضات الرسمية مع الفتح الرباط لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة رسميًا.