الأهلي يشتعل قبل غلق الميركاتو.. بودبوز فِيْ قلعة الراقي

أعلن النادي الأهلي عقده الرسمي مع الجزائري رياض بودبوز، للانضمام إلَّى قلعة الراقي، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدوري الأصفر بالصف الأول.

أنهى الأهلي التوقيع الرسمي على الأوراق مع صانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز، فِيْ اتفاق انتقال حر، بحضور رئيس النادي وليد عبد الرزاق معاذ، عصر اليوم “الخميس”.

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انضم رياض بودبوز إلَّى صفوف الأهلي، فِيْ اتفاق انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع سانت إتيان الفرنسي، ليتمكن اللاعب الجزائري الدولي من لعب تجربته الأولى فِيْ الدوريات الخليجية.

بدأ رياض بودبوز مسيرته الكروية فِيْ فريق سوشو الفرنسي، بعد ترقيته إلَّى الفريق الأول فِيْ عام 2008، ثم انتقل إلَّى باستيا فِيْ عام 2013، ثم إلَّى مونبلييه فِيْ عام 2015. وخلال موسم 2022، عاد إلَّى سانت إتيان فِيْ نفس العام.

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قدم رياض بودبوز 458 مباراة مهنية مع مختلف الأندية، سجل خلالها 61 هدفا وقدم 69 تمريرة حاسمة، وتوج بجائزة أفضل لاعب جزائري لعام 2011.

شارك بودبوز مع المنتخب الجزائري فِيْ 25 مباراة دولية سجل خلالها هدفِيْن وقدم 5 تمريرات حاسمة كَمْا شارك فِيْ نهائي مونديال 2010 بجنوب إفريقيا حيث لعب مباراة الجزائر وإنجلترا فِيْ المباراة الثانية. دائري.

وأغلق الأهلي عددًا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، حيث تعاقد مع التونسي يوسف العبدلي (مهاجم) والجامايكي لويس جرابان (مهاجم) والبرازيلي رينان ريبيرو (حارس المرمى) والبرازيلي إبراهِيْم الزبيدي (الظهِيْر الأيسر) والأرجنتيني ليساندرو. الزوغراي (أقصى اليمين)، نايف كريري (الظهِيْر الأيمن)، أنجولا باستوس (مدافع).

يحتل الأهلي المركز الحادي عشر فِيْ تصنيف الدوري الأصفر من الدرجة الأولى، موسم 2022-2023، بعد 3 مباريات، برصيد 4 نقاط.

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