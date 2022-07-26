الأهلي يشكو مرتضى منصور للأعلى للإعلام بسبب تصريحاته ضد الخطيب

بطولات الزمالك مع مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، تقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تصريحاته ضد مسؤولي النادي.

قررت شركة الأهلي المثول أمام مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، لاتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار النادي. وتملكها الشركة المتحدة وأساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي.

وأكدت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي أنه على الرغم من أن النادي سبق له تقديم العديد من الشكاوى لهذه المباراة، خاصة ضد رئيس النادي الزمالك، إلا أنهم لم يتلقوا النتائج حتى الآن.

وأوضحت الشركة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمتلك أيضا شركة ستادات المالكة للشركة المالكة لحقوق قناة الأهلي والتي أزالت أمس فيديوهات مدير الأهلي لكرة القدم وهو ما لم يحدث مع التصريحات. . صادر عن رئيس الزمالك وسب الأهلي ومسؤوليه.

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس، مسؤولي النادي الأهلي عبر قناة الزمالك واتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتحريض السيد عبد الحفيظ على تجاهل مصافحته وإهانته.