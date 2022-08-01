الأهلي يصدم محمد الشناوي

أكد الصحفي مجدي عبد الغني أن مجلس إدارة النادي الأهلي فاجأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فاركو مساء الثلاثاء، في الجولة 28 من الدوري المصري.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية “مسؤولو النادي الأهلي طلبوا من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق إغلاق ملف الانتقال نهائيًا”.

وأوضح أكد مسئولو الأهلي أن الفريق لن يدعم رحيل الشناوي الموسم المقبل حتى لو وقع حارس جديد.

ولفت إلى رفض الأهلي قبول أي عرض لرحيل الشناوي خلال جلسته الأخيرة مع اللاعب.

ولفت إلى أن اسم محمد الشناوي ارتبط بالعديد من العروض الخليجية خلال الفترة الماضية، أبرزها من السعودية.

وختم “الشناوي رحب بفكرة الرحيل، والخوض في تجربة الاحتراف الخارجي، في حال وافق الأهلي على هذه الخطوة، لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت لأسباب فنية.