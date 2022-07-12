الأهلي يضرب فيوتشر بثلاثية في الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأولى بين الأهلي ونظيره فيوتشر، بتقدم العبقري الأحمر بثلاثة أهداف.

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره المستقبل، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي وى السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وبدأت المباراة بضغوط هجومية من لاعبي الأهلي لكن دفاعات المستقبل ردت على محاولات الأحمر.

وفي الشوط أصيب الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

سجل محمد مجدي قفشة الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 23.

ثم تحولت المباراة بعد ذلك إلى محاولات قليلة من لاعبي المستقبل لكن الشناوي نجح في إيقافهم.

وأضاف علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء منحها الحكم بعد خطأ لصالح حسام حسن.

سجل محمد مجدي قفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.