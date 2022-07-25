الأهلي يضم صفقة جديدة لمدة 4 مواسم .. نجم فيوتشر يرتدي القميص الأحمر

قرر النادي الأهلي توقيع اتفاقية جديدة للمواسم الأربعة المقبلة، لدعم الفريق الكروي الأول خلال الموسم المقبل.

وتغلب الأهلي أمس على الجونة بهدفين لم يرد عليهما، في مباراة الفريقين على ملعب السلام وي، ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

أكد الأستاذ فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن النادي الأهلي تعاقد مع نجم المستقبل لمدة 4 مواسم.

كتب عامر “محمود مرعي مسك المستقبل وقع مع الأهلي في هذه الانتقالات الصيفية للأربع سنوات القادمة”.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري المقاصة، الأربعاء 27 يوليو، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، فيما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 60 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.