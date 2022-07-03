الأهلي يطارد صفقة الزمالك المُحتملة

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع يحيى جبران لاعب الوسط المغربي من نادي الوداد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “هسبورت” المغربية، دخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع يحيى جبران لاعب الوداد المغربي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وربطت تقارير صحفية بين يحيى جبران والانتقال للزمالك الموسم المقبل، بعدما قطع مسئولو القلعة شوطا طويلا في المفاوضات معه، خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع مع أي ناد في الوقت الحالي دون الرجوع إلى نادي الوداد.

يحيى جبران مهتم أيضًا بنادي التعاون السعودي الذي يريد تأمين خدماته في السوق الصيفي.

ومن المتوقع أن يقرر نجم الوداد رسمياً وجهته المقبلة في الفترة المقبلة.