الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتعويض مالي ضخم بسبب نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير إعلامية عن عزم الأهلي تشكيل لجنة قانونية لمعرفة حجم الخسائر المالية التي تكبدها بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر النادي الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره الوداد، بهدفين، في مباراة أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وأشارت تقارير إلى أن النادي الأهلي قدر الخسائر المالية التي بلغت 5 ملايين دولار بما يعادل 100 مليون جنيه.

يعتزم مديرو الأهلي رفع دعوى قضائية أمام مركز التوفيق والتحكيم واللجنة الأولمبية، للمطالبة بتعويض مالي عن الخسائر الفادحة التي تكبدها النادي.

خسر النادي الأهلي قرابة 11 مليون جنيه إسترليني لمساعدة المشجعين في السفر إلى المغرب لحضور نهائي دوري الأبطال.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره بيراميدز غدا الأحد، في نهائي كأس مصر.