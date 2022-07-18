 التخطي إلى المحتوى

الأهلي يطيح بثنائي الفريق من أجل حارس فاركو

كتب newsaفي آخر تحديث
الأهلي يطيح بثنائي الفريق من أجل حارس فاركو

الاهلي

كشف الصحفي أحمد شوبرت أن الأهلي يتجه للإطاحة بأول ثنائي كرة قدم للنادي، للتعاقد مع حارس فاركو محمد صبحي.

وأوضح شوبرت، في تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي يعتزم التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أنه إذا نجح الأهلي في التعاقد مع صبحي، فمن المرجح أن يقوم الأهلي بقطع اثنين من حراس الرماية بالفريق أحدهما معار والآخر بشكل دائم.

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في إطار مباريات نهائي كأس مصر، الخميس المقبل 21 يوليو.