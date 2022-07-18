الأهلي يطيح بثنائي الفريق من أجل حارس فاركو

الاهلي

كشف الصحفي أحمد شوبرت أن الأهلي يتجه للإطاحة بأول ثنائي كرة قدم للنادي، للتعاقد مع حارس فاركو محمد صبحي.

وأوضح شوبرت، في تصريحات إذاعية، أن النادي الأهلي يعتزم التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أنه إذا نجح الأهلي في التعاقد مع صبحي، فمن المرجح أن يقوم الأهلي بقطع اثنين من حراس الرماية بالفريق أحدهما معار والآخر بشكل دائم.

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في إطار مباريات نهائي كأس مصر، الخميس المقبل 21 يوليو.