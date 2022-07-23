الأهلي يعلن إصابة كوكا ومدة غيابه

أعلن النادي الأهلي إصابة أحمد نبيل كوكة، أول لاعب في فريق كرة القدم، قبل مباراة الجونة، ومدة غيابه.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

ويواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الجونة، في مباريات الجولة الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، أعلن الطاقم الطبي للفريق إصابة أحمد نبيل قوجة بتمزق في أوتار الركبة أصيب به أثناء التدريبات.

وأشار إلى أن كوكا ستخضع لفترة تأهيل مدتها 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات كالمعتاد.

وغاب كوكا عن تشكيلة الأهلي في مباراتي بيراميديس والزمالك في الدوري والكأس.

وذلك بسبب تمزق في أوتار الركبة، فيما تأكد غيابه عن المباراة القادمة ضد الجونة.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.