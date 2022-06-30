الأهلي يعلن تعاقده مع ريكاردو سواريز رسمياً

أعلن النادي الأهلي تعاقده الرسمي مع البرتغالي ريكاردو سواريس كمدير فني لفريق ريد كاسل لكرة القدم الأول، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ونشر الأهلي في بيانه الرسمي، صباح اليوم الخميس، تعاقد العبقري الأحمر مع البرتغالي للعامين المقبلين وبقية المباريات هذا الموسم.

وصل سواريش إلى القاهرة ظهر أمس وأكمل جميع إجراءات الاستقدام بعد جلسة طويلة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الفريق، وياسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة ريد كاسل لكرة القدم.، تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالمرحلة التالية.

وأوضح الأهلي في بيانه أن السيد عبد الحفيظ يواصل دوره كمدير لجهاز كرة القدم، والجهاز المساعد يضم موريسيو فاش كمدرب، سامي كوموس مدربًا، راؤول فاريا مطور أداء، بيدرو جيميرايس، مخطط شحن وفسيولوجي. . إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى لويس بيريرا محلل أداء الفرق المشاركة.