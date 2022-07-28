الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف والشناوي لمواجهة المقاولون

شارك محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في تدريبات الفريق التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب تاتش بمقر النادي بالجزيرة.

الشناوي على استعداد لتولي المقاولين

أكد الدكتور أسامة مصطفى رئيس الهيئة الطبية لقطاع الشباب وطبيب الفريق الأول بالإنابة أن الفحص الطبي خضع لحارس مرمى الأهلي قبل تدريب اليوم أظهر سلامته وقدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي. .

أصيبت الشناوي بكدمة في وجهها خلال مباراة مصر المقاصة أمس.

واصطدم الشناوي مع القائم أثناء صد إحدى الكرات في مباراة بونت، ولم تستمر المباراة.

وأجرى الشناوي تدريبات حراسة المرمى بإشراف مدرب حراسة المرمى إدواردو لوبو، بمشاركة حراس الفريق الثلاثة علي لطفي ومصطفى شوبرت وحمزة علاء.

استعدادات أيمن أشرف لمباراة المقاولون

فيما أكد طبيب الأهلي أن حالة مدافع الفريق أيمن أشرف مطمئنة للغاية.

وأوضح أن الكشف الطبي الذي خضع له قبل التدريب اليوم الخميس، أظهر استعداده وقدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات، بحسب رؤية الجهاز الفني.

أصيب أيمن أشرف بكدمة صغيرة في يده خلال مباراة البنط الأخيرة.

وتغلب الأهلي على الصافي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف لم يرد عليه.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء السبت المقبل في المباراة المؤجلة بين دورتي الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة السبت المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة.