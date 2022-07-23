الأهلي يعلن جاهزية ميكيسوني للمشاركة في المباريات

أعلن النادي الأهلي عن استعداد لاعبه الموزمبيقي لويس ميشوني للمشاركة بشكل رسمي في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع الأهلي الرسمي، أنهى ميكيسوني برنامج إعادة التأهيل الذي خضع له خلال الفترة الماضية وتعافى من إصابته في الركبة مؤخرًا.

Michisoni جاهز للمشاركة في المباريات

وشارك لويس ميشيسوني في التدريبات الجماعية للأهلي، وتمكن من المشاركة في المباريات، بحسب رؤية الجهاز الفني.

وكان ميتشيسوني قد أصيب بتمزق في أربطة الركبة الداخلية في مايو الماضي.

وخضع اللاعب الموزمبيقي لبرنامج إعادة تأهيل وتعافي من الإصابة وهو لائق للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

موقف بيرسي تاو من تدريب المجموعة

شارك بيرسي في بعض التدريبات الجماعية للفريق، بعد الانتهاء من برنامج إعادة التأهيل الذي ذهب إليه خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته العضلية السابقة.

أكمل بيرسي تاو برنامج إعادة التأهيل الذي خضع له تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق للتعافي من الإصابة.

كانت إصابة بيرسي تاو عبارة عن تمزق عضلي أمامي عانى منه قبل مباراة بيراميدز.

خلال الفترة الماضية، خضع تاو لبرنامج علاجي قبل العودة إلى تدريب المجموعة الكامل في الأيام القليلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتقام مباراة الأهلي والجونة غدا الأحد الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة في اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وستنقل المباراة على الشاشة الرياضية المصرية اون تايم سبورتس المذيع الرسمي لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.