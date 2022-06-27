الأهلي يعلن حجم إصابة محمود وحيد ومدة غيابه

أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، مدى إصابة محمود وحيد لاعب الفريق ومدة غيابه.

نجح الأهلي في التأهل لنصف نهائي كأس مصر القديمة 2022-2022، بعد فوزه على نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي واجهتهم على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي البطولة.

أصيب محمود وحيد في عضلة مفصله خلال ظهوره مع الأهلي أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر.

وقال طبيب الأهلي للموقع الرسمي لناديه “صور الأشعة التي التقطها محمود وحيد لاعب الفريق أظهرت أنه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة”.

وأكد طبيب الأهلي أن محمود وحيد يحتاج إلى علاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز يوم 29 يونيو الجاري.

وتقام مباراة الأهلي مع سموحة في تمام الساعة 930 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1030 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة.