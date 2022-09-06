الأهلي يعلن صفقة جديدة من “فرسان مكة”

أعلن النادي الأهلي تعاقده الرسمي مع ثامر العلي لاعب وسط فريق نادي الوحدة الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدوري الأصفر فِيْ الدرجة الأولى.

وتعاقد الأهلي مع لاعب الوسط الأيسر ثامر العلي على سبيل الإعارة لموسم واحد من نادي الوحدة.

ثامر العلي هِيْ الصفقة الثانية التي أعلن عَنّْها الأهلي، مع مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة وليد معاذ، بعد التعاقد مع الظهِيْر الأيمن نايف كريري، فِيْما أنهى الأهلي سلسلة من الصفقات منذ بداية موسم الانتقالات الصيفِيْ. من خلال التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي “مهاجم” والجامايكي لويس جرابان (مهاجم) والبرازيلي رينان ريبيرو (حارس المرمى) وإبراهِيْم الزبيدي (الظهِيْر الأيسر) والأرجنتيني ليساندرو الزوغاري (أقصى اليمين).

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وفِيْ سياق متصل، كشفت تقارير أن الأهلي توصل إلَّى اتفاق مع نجم الفِيْصلي السابق هشام فائق ومهاجم النصر عيسى الراشد.

وكان الأهلي قد سجل 4 نقاط فِيْ أول 3 أيام من مسابقة الدوري الأصفر للصف الأول، حيث تعادل مع قيصومة بهدف بنفسه فِيْ الجولة الأولى، وخسر أمام الأخدود بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْ الجولة الثانية ثم تغلبت على الخلود بهدف بلا عودة فِيْ الجولة الثالثة.

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