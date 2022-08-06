‏الأهلي يعلن ظهور الخطيب إعلاميًا لتوضيح عدة أمور

أعلن النادي الأهلي، ظهور محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، عبر وسائل الإعلام، لتوضيح عدة أمور.

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا مساء الخميس الماضي أصدر خلاله عدة قرارات على النحو التالي

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

طالبوا بإيقاف الحكم عن “حكم الفيديو المساعد” في آخر مباراة للأهلي حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يوضح أشياء كثيرة بالضبط عند“ العاشرة ”ليلاً.

يواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره من الإسكندرية، مساء غد الأحد، على ملعب برج العرب، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يوضح أشياء كثيرة عند الساعة العاشرة ليلاً … انتظرونا 🦅 pic.twitter.com/u0vjPQtpWV

– نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 6 أغسطس 2022