الأهلي يعود لسكة الانتصارات بفوز كاسح على فيوتشر

وانتهت أحداث مباراة فريق كرة القدم الأولى بين النادي الأهلي ونظيره المستقبل بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة.

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره المستقبل، على ملعب الأهلي وى السلام، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات اليوم الرابع والعشرين لمسابقة الدوري.

وبدأت المباراة بضغوط هجومية من لاعبي الأهلي لكن دفاعات المستقبل ردت على محاولات الأحمر.

وفي الشوط أصيب الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

سجل محمد مجدي قفشة الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 23.

ثم تحولت المباراة بعد ذلك إلى محاولات قليلة من لاعبي المستقبل لكن الشناوي نجح في إيقافهم.

وأضاف علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء منحها الحكم بعد خطأ لصالح حسام حسن.

سجل محمد مجدي قفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

في الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي الضغط على المستقبل، مما أدى إلى تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 59 عن طريق أحمد عبد القادر.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري.