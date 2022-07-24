الأهلي يعود للانتصارات بفوز على الجونة في الدوري

تمكن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من الفوز على نظيره الجونة، في اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل صفر.

افتتح التسجيل رامي ربيع في الدقيقة 73، عن طريق علي معلول، فيما أضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 77 بضربة جزاء، لينهي المباراة بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 51 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر.

وخسر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي آخر مبارياته في الدوري المصري الممتاز أمام بيراميدز في اليوم الأخير بهدفين نظيفين.