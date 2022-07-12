الأهلي يفاجئ السومة بـ”عرض غريب”.. من أجل البقاء

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء مستقبل النجم السوري الكبير عمر السومة، مع فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

وانضم عمر السومة (33 عاما) إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2014 من صفوف فريق نادي القادسية الكويتي الأول لكرة القدم.

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منذ انضمامه إلَّى الراقي قبل 8 سنوات، سجل النجم السوري الكبير 193 هدفاً وصنع 22 أخرى خلال 242 مباراة رسمية. حيث أصبح هداف الفريق على الإطلاق، فِيْ دوري المحترفِيْن وأبطال آسيا.

مع هبوط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى الصفراء، توشك مسيرة السومة مع الفريق الأول لكرة القدم على الانتهاء.

* حرب الأهلي والسومة

بل إن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي خاطبت النجم السوري الكبير. ترك فريق كرة القدم الأول، فِيْ ميركاتو الصيف الحالي ؛ بحسب الصحفِيْ الرياضي نواف التميمي.

لكن السومة الذي يحظى باهتمام ناديين خليجيين – بحسب صحيفة “هاتريك” – اشترط تحصيل متأخراته المالية التي تقدر بـ 12 مليون ريال. للموافقة على المغادرة، إلَّى قلعة فاخرة.

– فكَيْفَ ردت إدارة النادي الأهلي على “حالة” السومة

وقدمت إدارة النفعي عرضاً جديداً إلَّى سوما فِيْ الساعات القليلة الماضية، بعد اشتراط تسلمه متأخراته المالية. للخروج

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عرض الأهلي الجديد. وسيبقى فِيْ الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ الموسم الرياضي 2022-2023، براتبه الحالي إلَّى النصف.

وبحسب تقارير صحفِيْة، فإن إدارة الأهلي وضعت خيارا أمام سوما. وهُو الاعتزال فِيْ نهاية الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 ؛ مع تنظيم حفل تقاعد كبير بالتزامن مع عودة دوري المحترفِيْن السعودي مرة أخرى.