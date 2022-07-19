الأهلي يفاجئ وليد سليمان عقب قرار اعتزاله كرة القدم

كشف حازم الحديدي الوكيل التجاري لوليد سليمان، جناح الفريق الكروي للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مفاجأة أن إدارة المارد الأحمر تستعد لموكله، بعد أن قرر الاعتزال نهاية الموسم الحالي. . .

وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية “الأهلي تواصل مع اللاعب في أكثر من مناسبة ويريد إقامة مباراة اعتزال أسطورية له ويكون جزءًا من اللقاء”.

وأضاف “عرض وليد سليمان أن يكون في فريق آخر وليس اعتزاله لكنه رفض لأنه يريد إنهاء مسيرته داخل أسوار الأهلي وهو ما يعمل عليه المسؤولون الأحمر حاليا”. القلعة وقبول مباراة اعتزال تليق باسمها وتاريخها “.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمباراة القادمة أمام الزمالك في أحدث نسخة من نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.