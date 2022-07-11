الأهلي يفاضل بين 3 جنسيات لتدعيم الهجوم

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي اختار من بين 3 جنسيات لدعم خط الهجوم الأمامي لفريق كرة القدم بالنادي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يريد ريكاردو سواريز، مدرب فريق كرة القدم الأول للنادي، تعزيز خط الهجوم الأحمر، بعد افتقار الفريق إلى الأهداف.

سواريس يرشح 3 لاعبين لدعم هجوم الأهلي

رشح البرتغالي ريكاردو سواريس 3 لاعبين من جنسيات مختلفة للجنة تخطيط الأهلي، برئاسة محسن صالح، لدعم الهجوم.

رشح سواريز، مهاجم برازيلي وجناح من أوروغواي وجناح كولومبي، لدعم خط الهجوم الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن شركة الكرة برئاسة ياسين منصور قدمت مجموعة من اللاعبين إلى سواريس، بمقارنة بين 3 لاختيار الأفضل.

موعد مباراة الأهلي والمستقبل

يستعد أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره المستقبل، مساء غد الثلاثاء، في اليوم الرابع والعشرين من عمر الدوري المصري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو جالس في المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.