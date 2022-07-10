الأهلي يفاوض ثنائي بيراميدز

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية لدعم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الكروي المقبل.

أشارت التقارير إلى حدوث انفراج على الرقم القياسي لعودة العلاقات بين ناديي الأهلي وبيراميدز في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيسهل على الأهلي الحصول على خدمات بعض المعاملة المتميزة من صفوف النادي. النادي السماوي. .

وكشفت تقارير أن الأهلي دخل في مفاوضات مع ثنائي بيراميدز والمدافع أسامة جلال والمهاجم إبراهيم عادل، وسيطلب الأهلي ضمهم رسميًا في حال عودة العلاقات بين الناديين.

من ناحية أخرى، رفض النادي الأهلي الدخول في مفاوضات مع رمضان صبحي نجم فريق السماء الزرقاء، لتعيينه للموسم الجديد.

كما أكدت التقارير أن نادي بيراميدز يستهدف أيضًا تجنيد بعض النجوم من الأهلي في الفترة المقبلة، في حال عودة العلاقات الجيدة بين الناديين، لتعزيز صفوفهم في المرحلة المقبلة للتنافس على البطولات في الموسم الجديد.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 49 نقطة والأهلي ثالثا برصيد 45 نقطة.