الأهلي يفاوض رمضان صبحي.. إعلامي يفجر مفاجأة

بدأ النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مفاوضاته مع رمضان صبحي، أول لاعب كرة قدم بالنادي السابق ولاعب بيراميدز الحالي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد الصحفي أحمد درويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهلي دخل في مفاوضات مع رمضان صبحي، لاستعادة خدماته.

وغادر رمضان صبحي صفوف الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، صيف 2022، بعد استكمال إعارته لنادي هدرسفيلد الإنجليزي.

صعد رمضان صبحي إلى صفوف الفريق الأول لنادي بيراميدز لكرة القدم في صيف 2022 بعد أن رفض الاستمرار مع الأهلي لدخول تجربة جديدة.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الأربعاء نظيره المصري المقاصة في منافسات الدوري المصري الممتاز.