الأهلي يفاوض مدافع روبن كازان الروسي.. اعرف التفاصيل

دخل النادي الأهلي في مفاوضات صعبة مع لاعب دفاع تونسي محترف من الدوري الروسي لخدماته خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته الصحف اليوم الثلاثاء، فتح النادي الأهلي خطوط التفاوض بصخرة الدفاع التونسي منتصر الطالبي لاعب فريق روبين كازان الروسي لتوظيفه خلال فترات التعاقدات الصيفية الجارية. تعزز دفاعات فريق الأهلي في الموسم الجديد.

يعتزم الأهلي تعزيز خطه الدفاعي، في مواجهة اقتراب المدافع المغربي بدر بانون للانضمام إلى صفوف النادي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 2.5 مليون يورو.

لعب منتصر الطالبي، 24 عاما، سابقا لنادي الترجي التونسي وحقق معه لقب الدوري التونسي، وانتقل إلى نادي ريزاسبور التركي لموسم واحد من 2022 إلى 2022.

وانضم منتصر الطالبي إلى روبين كازان من روسيا مطلع الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى صيف 2025، وخاض 27 مباراة مع المنتخب الروسي الموسم الماضي في الدوري الروسي وكأس روسيا.