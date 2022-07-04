الأهلي يفاوض مهاجم برازيلي بناءً على رغبة سواريش

كشفت تقارير إعلامية في ساعة متأخرة من اليوم الاثنين، أن مسؤولي النادي الأهلي فتحوا خطوط اتصال قوية لتشمل المهاجم البرازيلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف Red Genius في الموسم المقبل.

تعتزم إدارة الأهلي تقوية صفوف فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم بقوة خلال السوق الصيفي الحالي، خاصة على مستوى الجزء الهجومي، لحل أزمة العقم التهديفية التي أصابت المهاجم العبقري الحالي الأحمر، مما أدى إلى فقد خسر الكثير من النقاط في الدوري المصري في المباريات الأخيرة.

وأشارت تقارير إلى أن هناك رغبة من مسؤولي الأهلي في الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي، الذي رشحه البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد، بعد متابعته لفترة وكان يخطط للانضمام إليه على أرض الملعب. نهاية الموسم المقبل عندما كان مدربا للفريق البرتغالي جيل فيسنتي.

بدأت إدارة الأهلي تمهيد الطريق لإدراج ثلاث اتفاقيات خارجية جديدة بعد حسم رحيل الثلاثي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكسيوني، وكذلك اقتراب الدولي المغربي الدولي بدر بانون من مغادرة البلاد. من رتبة الأحمر إلى صفوف قطر.